إدمونتون: ارتفاع في عدد طالبي اللجوء من الأقليات الجنسية

يفيد مركز الكنيسة المنونية للقادمين الجدد في إدمونتون (Edmonton Mennonite Centre for Newcomers) عن ارتفاع في عدد طالبي اللجوء من مثليي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (LGBT) في عاصمة مقاطعة ألبرتا في غرب كندا.

"أعتقد أن الأمر كثير الارتباط بالخوف العالمي المنتشر جراء انتخاب دونالد ترامب للرئاسة (في الولايات المتحدة) وللغة التي كان يستخدمها خلال الحملة الانتخابية"، يقول المدير العام للمركز إريك أمبتمان في شرحه لهذا الارتفاع في عدد طالبي اللجوء من الأقليات الجنسية، ويضيف "أعتقد أن عدة أشخاص يبحثون عن ملاذ آمن وأن كندا تبدو (لهم) كمكان آمن".

ويطالب المركز بمزيد من الدعم لطالبي اللجوء من الأقليات الجنسية بانتظار دراسة طلباتهم من قبل دوائر الهجرة واللجوء الكندية، ويرى أنهم بحاجة تحديداً إلى خدمات في مجاليْ الصحة النفسية والإسكان.

(سي بي سي / راديو كندا)