ترودو يجدد من ألمانيا التزام كندا بحلف شمال الأطلسي

قال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو إن كندا تظهر التزامها بمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشكل يتخطى مجرد الإنفاق العسكري.

وجاء كلام ترودو اليوم في برلين في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأضاف ترودو رداً على سؤال أن هناك "عدة طرق لتقييم التزام بلد ما داخل حلف شمال الأطلسي".

وأقر ترودو بأن الدول الأعضاء في الـ"ناتو" توافقت عام 2014 على تخصيص 2% من إجمالي ناتجها الداخلي للنفقات الدفاعية، لكنه رأى أن كندا وألمانيا عضوان هامان في الحلف ومن أكثر دوله نشاطاً وعطاءً عندما يحين وقت المشاركة في مهماته وإمداده بالجنود.

وسبق لميركل أن أعلنت عن زيادة ألمانيا نفقاتها الدفاعية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير دفاعه جيم ماتيس قد هددا في وقت سابق من الأسبوع الحالي بأن واشنطن "ستخفف التزامها" تجاه الـ"ناتو" إذا لم ترفع دوله من نفقاتها الدفاعية.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / الحرة)