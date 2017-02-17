كندا: منع الإجهاض يشكل عنفا قائما على الجنس

اعتبرت وزيرة شؤون المرأة الكندية مريم منصف، أن وضع أية عقبة في وجه الخدمات الصحية الإنجابية التي تقدم للمرأة، بما فيها الحق بالإجهاض، يشكل نوعا من أنواع العنف القائم على الجنس. ورأت، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، " أن حقوق الإنجاب في كندا وسائر الدول أساسية لتعزيز وتطوير المساواة الجنسية وتحرير المرأة". وأضافت: "نحن ملتزمون بضمان هذا الخيار للنساء والبنات وإلا تحول إلى نوع من أنواع العنف ضد المرأة.

من هنا قدمت وزارة شؤون المرأة مبلغ ثلاثمئة ألف دولار لمنظمة تخطيط الإنجاب في العاصمة أوتاوا لتحسين الخدمات المقدمة للنساء اللواتي تنتهك حقوقهن بما يخص الحمل والإنجاب إذ هناك نساء يرغمن على مواصلة الحمل حتى الولادة، وبالمقابل هناك نساء يرغمن على الإجهاض وأخريات يجدن صعوبة في الحصول على وسائل منع الحمل.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية