أزمة سكن اللاجئين في مانيتوبا

في خضم أزمة اللاجئين الذين يعبرون الحدود الأميركية مع مقاطعة مانيتوبا في وسط الغرب الكندي، قررت مؤسسة "جيش الخلاص" تقديم ثلاثين سريرا لمركز "بوث" الذي خصص ليأويهم.

وعلم أن مركز بوث يعتزم تخصيص غرفة للصلاة وخدمات نقل مجانية للاجئين، وحث المواطنين على التبرع بأجهزة كومبيوتر ليتمكن اللاجئون من التواصل مع ذويهم في الوطن الأم.

وأكد مدير جيش الخلاص مارك ستيوارت أن رد الفعل كان جيدا جدا ونحن سعداء جراء ذلك".

من جهتها أكدت المديرة العامة للمجلس المتعدد الثقافات لمساعدة اللاجئين على إيجاد أماكن سكن، ريتا شهال، بأن المركز لم يعد قادرا على استقبال لاجئين آخرين.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية