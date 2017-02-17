شهر تاريخ السود في كندا: ماذا يعني أن تكون اليوم إنساناً أسود البشرة في سوق العمل؟

يفوق معدل البطالة في أوساط الكنديين السود المعدل الوطني بكثير. ففي عام 2011 بلغ معدل نسبة البطالة في كندا 7,8% حسب بيانات الإحصاء السكاني لذاك العام، مع تسجيل معدل بطالة بنسبة 7,3% في أوساط الكنديين البيض من أصول أوروبية و12,9% في أوساط الكنديين السود، أي أنه أعلى لدى السود بـ77% من مستواه لدى البيض.

ماذا يعني أن تكون اليوم إنساناً أسود البشرة في سوق العمل في كندا؟ سؤال طرحته في إطار شهر تاريخ السود على الباحث سيّوبا سوادغو، الكندي الإفريقي الأصول، من بوركينا فاسو تحديداً.

والدكتور سوادغو باحث ضيف في جامعة ماكغيل في مونتريال، متخصص في الدراسات العابرة للثقافات وحائز على شهادة الدكتوراه في هذا المجال من جامعة ليون الثالثة في فرنسا، ويقوم بمتابعة دراسات ما بعد الدكتوراه في جامعة كيبيك في مونتريال (UQAM).