أسبوع ارتفاع آخر لبورصة تورونتو وشبه ثبات للدولار الكندي

أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) في بورصة تورونتو جلسة اليوم على 15838,63 نقطة، بتراجع 25,54 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس ولكن بارتفاع 109,51 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، مرتفعاً بالتالي بنسبة 0,7% هذا الأسبوع بعد ارتفاع بنسبة 1,63% الأسبوع الفائت.

وكان مؤشر تورونتو قد أغلق أمس على سقف تاريخي لجلسة خامسة على التوالي، وعلى ارتفاع لجلسة ثامنة على التوالي.

وأغلق الدولار الكندي الأسبوع على 76,34 سنتاً أميركياً، أي بتراجع 0,11 سنت أميركي عن سعر إغلاقه أمس و0,08 سنت أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم نيسان (أبريل) المقبل على 53,78 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,03 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)