أرقام الأسبوع المنتهي في 18 – 02 – 2017

أرقام متفرّقة لفتت انتباهنا في برنامج أرقام الأسبوع من إعداد وتقديم سمير بدوي وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

25 مدرسة

خمس وعشرون مدرسة في مونتريال من الأوساط الفقيرة تحصل كل منها على ستة آلاف دولار كندي لتحسين البيئة الدراسية فيها.

إنها مدارس حكومية بين الابتدائي والمتوسط التي تحصل على هذا المبلغ لإدخال إصلاحات على البنى التحتية فيها وتحديث المعدات المدرسية المستخدمة فيها حتى نهاية السنة المدرسية التي غالبا ما تنتهي في شهر يونيو حزيران المقبل.

وتم تكليف عشرة آلاف تلميذ من الصفوف الابتدائية والمتوسطة بأن يتركوا لأجيال التلاميذ الذين سيحلون محلهم أو الذين سيأخذون أمكنتهم أجواء مدرسية متجددة.

تقنيات مدرسية حديثة وتقليدية

هذه المبادرة التي أطلق عليها ديكور Design ثلاثمئة وخمسة وسبعون تيمنا باحتفالات مدينة مونتريال في الذكرى الثلاثمئة والخمس والسبعين لنشوئها قامت بها Fusion jeunesse وهي منظمة خيرية تعمل في الأوساط المدرسية.

يشار إلى أن المنظمة الخيرية المذكورة وصلها أكثر من أربعمئة طلب من مدارس تابعة للجنة المدرسية لجزيرة مونتريال للحصول على هذه المساعدة أو المنحة فوقع اخيارها على خمس وعشرين مدرسة كانت احتياجاتها والطلاب الذين يدرسون فيها وتفاني الأساتذة الاجتماعي من المعايير التي اعتمدتها المنظمة الخيرية لاختيار المدراس المستفيدة منها.

ويقول غبريال بران لوبيز رئيس ومؤسس Fusion jeunesse إن الصفوف في المدارس المختارة سيتم توأمتها مع مهنيين من قطاع الديكور والهندسة بالإضافة لطلاب جامعيين لمساعدة تلاميذ المدارس على الاستفادة المثلى من المال المستثمر.

يشار إلى أن السيد لوبيز أعرب عن أمنيته بأن تنتقل هذه المبادرة لتشمل مدارس أخرى في كيبك من بينها مدارس للسكان الأصليين خلال السنوات القليلة المقبلة.

جنود كنديون مع معداتهم

عشرة ملايين دولار

عشرة ملايين دولار هي قيمة السرقات التي تعرض لها الجيش الكندي خلال السنوات العشر الماضية، أي مليون دولار سنويا.

وقد تمت سرقة سبعة وسبعين ألف قطعة من مخازن الجيش .

وفي بعض التفاصيل:بلغت قيمة سرقة سترات واقية من الرصاص وخوذات عسكرية وأحذية حوالي خمسة ملايين دولار أي ما يقارب نصف قيمة المسروقات

كما سرقت أجهزة نقل بقيمة مليون وخمسمئة ألف دولار، وأسلحة بقيمة مئتين وخمسمئة ألف دولار وأجهزة اتصالات بالقيمة نفسها تقريبا، ومعدات وأدوات بقيمة تسعمئة ألف دولار، إضافة إلى اختفاء مئة وخمسين جهاز كومبيوتر.

وترفض وزارة الدفاع الإفصاح عن عدد الأسلحة التي اختفت وقللت من أهمية كمية المسروقات كون الموجودات التي ترعاها الوزارة تقدر بستمئة مليون قطعة من مختلف الأنواع.

مبنى تابع لجامعة كيبيك في مونتريال، إحدى أكبر الجامعات في مقاطعة كيبيك © Radio-Canada

ألفٌ وأربعُ مئةٍ وخمسةٌ وستون،

بالدولارات.

هذا هو المبلغ الذي يوفّره سنوياً الطالب الجامعي بدوام كامل في مقاطعة كيبيك بفضل الإضراب الطلابي عام 2012 حسب دراسة لمعهد الأبحاث والمعلومات الاجتماعية الاقتصادية في مونتريال.

وجاء في الدراسة أنه لو أقدمت آنذاك حكومة جان شاريه الليبرالية في المقاطعة على زيادة الأقساط الدراسية وفقاً لما كانت تنوي فعله لبلغ القسط الجامعي لطالب دوام كامل 3793 دولاراً السنة الحالية. لكن بفضل إضراب الطلاب يبلغ القسط الجامعي نفسه 2328 دولاراً حالياً، يقول الباحث فيليب هورتو الذي أعد الدراسة.

ويضيف هورتو أن الإضراب الطلابي عام 2012 حقق هدفيْه، وهما منعُ زيادة الأقساط الدراسية وتعزيزُ منالية التعليم الجامعي.

16%

هذه هي نسبة التراجع بين عاميْ 2000 و2013 في عدد الكنديين الذين هم في عز عطاءاتهم والذين يستثمرون في الأنظمة المسجلة للادخار التقاعدي حسب تقرير صدر يوم الاثنين عن وكالة الإحصاء الكندية.

فقد تراجع عدد الكنديين المتراوحة أعمارهم بين 25 و54 عاماً الذين استثمروا في هذه الأنظمة (المعروفة اختصاراً بالإنكليزية بـRRSP وبالفرنسية بـRÉER) من 5 ملايين عام 2000 إلى 4,2 ملايين عام 2013.

وتراجعت القيمة الإجمالية للمبالغ المستثمرة في هذه الأنظمة خلال الفترة المشار إليها بنسبة 26,5%، مع أخذ عامل التضخم بالاعتبار.

ويتيح النظام المسجل للادخار التقاعدي لمن يعمل لقاء أجر مادي أن يستثمر سنوياً مبلغاً من المال، يُحتسب حده الأقصى استناداً إلى مدخوله خلال العام السابق، في حساب مُعفى من الضريبة، وذلك حتى بلوغه سن الـ71.