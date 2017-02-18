Nokia 3310

Photo Credit: GI / lenscap67

لماذا تعيد نوكيا تسويق هاتفها القديم والشهير ” نوكيا 3310″ ؟

من إعداد زبير الجازي | barid@rcinet.ca
السبت 18 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تعتزم شركة نوكيا إعادة تسويق هاتفها المعروف " نوكيا 3310" الذي أُطلق سنة 2000 وسحب تدريجيا من الأسواق بعد ظهور الهواتف الذكية.

واشتهر الهاتف " نوكيا 3310" بصلابته ومتانته وبطول استقلالية بطاريته التي تفوق أربعة أيام. وسوف تباع هذه النسخة الجديدة من هذا الهاتف الأسطوري بسعر 59 دولار حسب موقع VB المختص في الشؤون التقنية .

وتسعى شركة نوكيا من خلال اعادة اطلاق هاتف يعد " متأخرا تقنيا" مقارنة للهواتف الذكية مثل الايفون و هواتف الاندرويد الى تلبية رغبات الزبائن الذين يبحثون على هواتف متينة، وسهلة الاستعمال و آمنة وبدون التكاليف الباهظة للتواصل بالانترنت التي يفرضها استخدام الهواتف الذكية.

زبير الجازي

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فئة انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيت

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