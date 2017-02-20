الاقتصاد على رأس جدول أعمال رؤساء حكومات مقاطعات الأطلسي

يجتمع رؤساء حكومات مقاطعات الأطلسي الكندية اليوم في نيوفاونلاند لمناقشة اعتماد استراتيجية محلية للنمو الاقتصادي.

ولهذه الغاية يستقبل رئيس حكومة نيوفاوندلاند دوايت بال نظراءه رؤسات حكومات نيوبرنزيوك بريان غالان ونوفاسكوشا ستيفن مكنيل وجزيرة الأمير إدوار واد ماكلوكلن.

من جهته أكّد رئيس حكومة نيوبرنزويك بريان غالان أن المجتمعين سيدرسون سبل توثيق العلاقات التجارية الحالية لمقاطعات الأطلسي الكندية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كما سيناقشون رهانات أخرى تتعلق باقتصاد المقاطعات الأربع.

وأعلن غالان أن المجتمعين سيناقشون طرق التعاون التي تسمح بتنمية اقتصاد المنطقة وخاصة في مجال تحسين وسائل التأهيل وتنسيق القواعد المعتمدة ووسائل زيادة وجود المرأة في سوق العمل.

يشار إلى أن مجلس رؤساء حكومات مقاطعات الأطلسي الكندية رأى النور في عام 2000 لترسيخ التعاون بين المقاطعات المذكورة الأربع.

(هيئة الإذاعة الكندية)