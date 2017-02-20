بعد أوتاوا، برلمان أونتاريو مدعو لتبني مذكرة ضد الإسلاموفوبيا

طالبت النائبة في برلمان مقاطعة أونتاريو ناتالي ديروزيه فتح نقاش حول تبني مجلس النواب مذكرة تندد بالإسلاموفوبيا هذا الأسبوع، وعلم أن النقاش سيبدأ يوم الخميس المقبل.وتنص المذكرة على التالي:

" يعتبر مجلس النواب في مقاطعة أونتاريو أن عليه تكرار التأكيد بأن التنوع لعب دائما دورا مهما في ثقافة أونتاريو وتراثها. وعلينا الاعتراف بالمساهمات المهمة التي قدمها ويواصل تقديمها المسلمون للنسيج الثقافي والاجتماعي في أونتاريو وتقدمه وازدهاره. وعلينا التحرك ضد كل أنواع الحقد والعداء والأفكار المسبقة والعنصرية والتعصب وشجب كل التهديدات بالعنف والجرائم الحاقدة ضد المسلمين والتنديد بكل أشكال الإسلاموفوبيا وتكرار دعمنا لجهود الحكومة في مكافحة العنصرية بشتى أنواعها".

يذكر أن النائبة ديروزيه تلقت عدة رسائل تتضمن شتائم عنصرية ضدها وكذلك ضد وزيرة التراث الكندية ميلاني جولي التي دعمت مسعاها.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية