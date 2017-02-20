النائبة ناتالي ديروزيه

النائبة ناتالي ديروزيه
Photo Credit: Radio-Canada

بعد أوتاوا، برلمان أونتاريو مدعو لتبني مذكرة ضد الإسلاموفوبيا

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الإثنين 20 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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طالبت النائبة في برلمان مقاطعة أونتاريو ناتالي ديروزيه  فتح نقاش حول تبني مجلس النواب مذكرة تندد بالإسلاموفوبيا هذا الأسبوع، وعلم أن النقاش سيبدأ يوم الخميس المقبل.وتنص المذكرة على التالي:

" يعتبر مجلس النواب في مقاطعة أونتاريو أن عليه تكرار التأكيد بأن التنوع لعب دائما دورا مهما في ثقافة أونتاريو وتراثها. وعلينا الاعتراف بالمساهمات المهمة التي قدمها ويواصل تقديمها المسلمون للنسيج الثقافي والاجتماعي في أونتاريو وتقدمه وازدهاره. وعلينا التحرك ضد كل أنواع الحقد والعداء والأفكار المسبقة والعنصرية والتعصب وشجب كل التهديدات بالعنف والجرائم الحاقدة ضد المسلمين والتنديد بكل أشكال الإسلاموفوبيا وتكرار دعمنا لجهود الحكومة في مكافحة العنصرية بشتى أنواعها".

يذكر أن النائبة ديروزيه تلقت عدة رسائل تتضمن شتائم عنصرية ضدها وكذلك ضد وزيرة التراث الكندية ميلاني جولي التي دعمت مسعاها.

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