الكنديون منقسمون حول عدد اللاجئين المعلن

أفاد استطلاع للرأي شمل 1508 كنديين أن واحدا وأربعين بالمئة من المستطلعين تعتبر أن عدد اللاجئين البالغ أربعين ألفا، الذين تعتزم كندا استقبالهم هذا العام، عدد مرتفع مقابل سبعة وأربعين بالمئة اعتبروا العدد مناسبا، بينما رأى أحد عشر بالمئة أن العدد متواضع جدا وعلى الحكومة استقبال المزيد.

كما أفاد الاستطلاع أن 25 % من المستطلعين يؤيد سياسة لجوء وهجرة كالتي اعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تمنع رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الأراضي الأميركية، مقابل %57 أعربوا عن ارتياحهم لعدم اتباع الحكومة الكندية السياسة الأميركية في هذا الملف.

أما بالنسبة إلى إقامة اللاجئين، فاعتبر %61 من المستطلعين أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة مناسبة مقابل %31 رأوا العكس.

وبخصوص تأقلم اللاجئين، اعتبر %54 أنهم لم يقوموا بجهد كاف للاندماج في مجتمعهم الجديد بينما رأى %46 أنهم بذلوا الجهد المناسب.

راد يو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية