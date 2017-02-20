كندا: ارتفاع مبيعات الجملة بـ0,7% في كانون الأول (ديسمبر)

ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات الجملة في كندا بنسبة 0,7% في كانون الأول (ديسمبر) الفائت لتبلغ 57,3 مليار دولار، حسبما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وهذا ثالث شهر على التوالي تسجل فيه مبيعات الجملة ارتفاعاً.

وفي عام 2016 بأكمله سجلت مبيعات الجملة ارتفاعاً بنسبة 3,1% عن مستواها في العام السابق، 2015، ليصبح بالتالي العام الفائت سابع عام على التوالي يُسجل فيه ارتفاع في مبيعات الجملة.

وارتفعت مبيعات الجملة في كانون الأول (ديسمبر) في ستة من القطاعات السبعة الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء والتي تشكل 82% من إجمالي هذه المبيعات في كندا.

وكان قطاع السيارات وقطع غيارها الوحيد الذي شهد تراجعاً، وبلغت نسبته 2,1%.

وارتفعت مبيعات الجملة في كانون الأول (ديسمبر) في ست من مقاطعات كندا العشر، هي بريتيش كولومبيا وألبرتا وساسكاتشيوان في غرب البلاد وكيبيك ونوفا سكوشا وجزيرة الأمير إدوارد في شرقها.

أما في أونتاريو، كبرى المقاطعات ومحرك كندا الاقتصادي، فتراجعت المبيعات بنسبة 0,2%.

(وكالة الصحافة الكندية)