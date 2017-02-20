حكومة كيبيك تقدم 12,7 مليون دولار للأبحاث حول المناخ

أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك عن توفير مساعدة مالية بقيمة 12,7 مليون دولار موزعة على ثلاث سنوات لدعم الأبحاث حول التغيرات المناخية.

وجاء الإعلان اليوم في مكاتب "أورانوس" (Ouranos) في مونتريال على لسان ثلاثة وزراء في حكومة فيليب كويار الليبرالية، هم وزير البيئة دافيد هورتيل ووزيرة الاقتصاد دومينيك أنغلاد ووزير الشؤون البلدية مارتان كواتو.

و"أورانوس" مركز أبحاث تطبيقية في علم المناخ تأسس عام 2001، وهو من سيتلقى هذه المساعدة المالية التي تهدف بالدرجة الأولى لدعم أبحاثه في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية.

"يقول العلم بوضوح إن تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يجب أن يتواصل بنشاط، لكنه لن يتيح الحد من حجم وقع التغيرات المناخية سوى جزئياً"، قال المدير العام لـ"أورانوس" ألان بورك.

ويعمل لدى "أورانوس" نحو من 50 موظفاً، كما أن المركز يستعين بشبكة تضم أكثر من 450 باحثاً في علم المناخ.

(وكالة الصحافة الكندية / لا بريس)