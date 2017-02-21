مسجد في مونتريال هدف للتخريب

تعرض مسجد التوبة الواقع شرق مدينة مونتريال لعمل تخريبي إذ استهدفت إحدى نوافذه والباب الرئيسي الزجاجي بين شارعي أونتاريو وفولوم للكسر كما ألقيت على واجهة المسجد مادة حارقة.

وأفيد أن أحد جيران المسجد سمع ضجة فاتصل بشرطة مونتريال التي تمكنت بسرعة من تحديد مكان تواجد مشبوه على مقربة من المسجد.

يشار إلى أن المشبوه وهو في السادسة والعشرين من العمر ستوجه إليه تهمة القيام بعمل تخريبي كما قد توجه إليه لاحقا تهمة ارتكاب جريمة كراهية.

وأعلن الناطق باسم شرطة مونتريال أن الاتصال بالشرطة تحدث عن مشبوه واحد ما سمح بتحديد مكان تواجده بسرعة كما تم إرسال وحدة تحديد الهوية القضائية التابعة لشرطة مدينة مونتريال بهدف توثيق الحادث وجمع الأدلة.

يشار إلى أنه في يوم تشييع ثلاثة من ضحايا مسجد كيبك الستة في الثاني من شهر فبراير شباط الماضي تعرض مسجد في مونتريال لعمل تخريبي.

واعتقلت الشرطة شخصا في الخمسين من العمر يدعى سيلفان جانغرا لعلاقته بهذا العمل التخريبي الذي استهدف المسجد في مونتريال.

(هيئة الإذاعة الكندية)