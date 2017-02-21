جوستان ترودو يعتذر عن إجابته بالفرنسية على سؤال بالإنجليزية

قدم رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو اعتذارا رسميا لإصراره بالرد بالفرنسية على سؤال وجه إليه بالإنجليزية في شهر يناير كانون الثاني الماضي خلال وجوده في مدينة شيربروك في مقاطعة كيبك بمناسبة قيامه بجولة كندية.

ونشرت مجموعة مونتريالية للدفاع عن حقوق الناطقين بالإنجليزية (QCGN) على موقعها على شبكة الإنترنيت رسالة تلقتها من رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو يعرب فيها عن أسفه لرده بالفرنسية على سؤال وجه إليه بالإنجليزية.

وكان مكتب مفوضية اللغتين الرسميتين الكندي قد تلقى عددا كبيرا من الشكاوي على اللغة التي اختارها ترودو خلال مشاركته في تجمع شعبي في مدينة شيربروك في رده على سؤال وجهه أحد المشاركين في التجمع بالإنجليزية.

وجاء في رسالة الإعتذار أنه كان يتوجب عليه كرئيس للوزراء أن يتحدث باللغة التي استخدمت في طرح السؤال وتعهد بعدم التصرف بهذا الشكل في المستقبل.

ووصفت المجموعة المدافعة عن حقوق الناطقين بالإنجليزية رسالة ترودو بالمهذبة.

(هيئة الإذاعة الكندية)