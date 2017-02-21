صورة كيبيك الإيجابية لم يهزها الاعتداء على مسجد المدينة

بالرغم من حادث الاعتداء على مسجد كيبيك والتغطية الإعلامية الواسعة التي حظي بها، وكان ثاني نبأ دولي تمت تغطيته في الثلاثين والحادي والثلاثين من الشهر الفائت، لم تهتز سمعة المدينة في مختلف الأوساط العالمية، بحسب تحليل أجرته مؤسسة Influence communication .

وأفادت الدراسة بأن الحدث لم يتسبب إلا ببعض إلغاءات حجوزات السفر والإقامة في المدينة كما لم يثنِ الراغبين في السكن فيها ولا المستثمرين الذين يعتزمون الاستثمار في المدينة.

وأكد عمدة مدينة كيبيك ريجيس لابوم أن صورة المدينة الإيجابية لم تهتز والانعكاسات السلبية ضئيلة حتى الآن. واعتبر أن مبادرات التاضامن والتجمعات التي تلت الحادث ساهمت في المحافظة على صورة كيبيك على الساحة الدولية. وأضاف لابوم: لقد أثبتنا بسرعة بأن مجتمعنا يتشارك ويتقاسم قيم الصداقة والسلام والانفتاح.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية