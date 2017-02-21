الاعتداء على مسجد كيبيك: مثول المتهم أمام المحكمة

مثل اليوم أمام محكمة كيبيك لبضع دقائق، المتهم بارتكاب الاعتداء على مسجد كيبيك ألكسندر بيسونيت، بحضور حوالي ستين شخصا معظمهم من الجالية المسلمة في المدينة ومن ذوي الضحايا الذين أصروا على الحضور. وعبر بعضهم عن مشاعره وحزنه منهم نائب رئيس المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك محمد لبيدي الذي لمح المتهم لبضع ثوان، قال: نحن نمثل الجالية الإسلامية والذين قتلوا هم إخوتنا وكان حضورنا واجبا. وأضاف : يراودني شعور بالحزن والأسف لرؤية شاب ليس في مكانه وأنا أشفق عليه وكذلك على إخوتنا الذين ماتوا بدون سبب" وأكد أن الجالية ستعين محاميا لتضمن حسن تمثيل الضحايا

من جهتها أكدت الشابة ليدكا لافلور، زميلة المتهم على مقاعد الدراسة الثانوية أنها كانت شاهدة على الإهانات والسخرية التي تعرض لها بيسونيت في المدرسة وأضافت أنها طبعا لا تبرر ما قام به لكنه عانى الكثير في سنوات المراهقة.

هذا وقد قدم المدعي العام الوثائق الثبوتية ضد بيسونيت ونتائج التحقيق الذي قامت به الشرطة ومنع نشرها.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية