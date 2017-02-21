الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
Photo Credit: PC / Lynne Sladky

” الإعلام المغرض: وماذا لو كان ترامب على حق؟”

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 21 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك

تحت عنوان: " الإعلام المغرض: وماذا لو كان ترامب على حق؟" كتب المحرر في صحيفة لو جورنال دو مونتريال ريشار مارتينو يقول:

هل تجد أن ترامب يبالغ عندما يؤكد أن وسائل الإعلام الأميركية مغرضة؟ حسنا، يبدو أنه ليس وحده من يعتقد ذلك. فبحسب استطلاع للرأي اجرته إحدى جامعات بوسطن، تسعة وأربعون بالمئة من الأميركيين يصدقون ترامب بينما تسعة وثلاثون بالمئة منهم يصدقون الصحافة.

ويرى مارتينو أن ثمة مقاربتين من هذا الاستطلاع. إذ يمكننا أن نعتبر أنه يؤكد أن الأميركيين أغبياء بكل معنى الكلمة، أو يمكننا أن نتساءل لماذا تحظى الصحافة بهذا القدر الضئيل من ثقة الأميركيين.

فلنأخذ الجدل الدائر حول مسألة الهجرة والذي هز مشاعر العالم . فإذا صدقنا الصحافة، سنرى أن ترامب هو أكثر الرؤساء الأميركيين عداوة للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة. ولكن، من هو الرئيس الذي رحّل أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين خلال العقد الأخير؟ جورج بوش الأب أم جورج بوش الأبن؟ لا، لا هذا ولا ذاك إنما هو باراك أوباما. فبحسب صحيفة لو موند الفرنسية، رحّل أوباما خلال السنوات الخمس الأولى من ولايتيه مليوني مهاجر غير شرعي، معظمهم لم يرتكب أية جنحة وسجلهم العدلي نظيف. ولكن، هل سمعتم بذلك في الصحافة الأميركية؟ لا !

ومثل آخر عن عدم موضوعية الإعلام الأميركي: مكافحة الإرهاب. فكم عدد افتتاحيات الصحف العنيفة التي تحدثت عن غوانتانامو؟ لقد اتهم جورج بوش الإبن بأنه مجرم حرب وديكتاتور، لأنه كان يحتجز إرهابيين محتملين دون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أمام القضاء. لكن أوباما فعل أسوأ من ذلك بكثير، فهو لم يكن يرمي الإرهابيين في السجن إنما كان يقتلهم. فبحسب لو موند دائما، فإن عدد الاغتيالات التي نفذتها طائرات الدروم ارتفع بصورة كبيرة خلال ولايتي أوباما الذي أنشأ قاعدة سرية للدرون في العربية السعودية لمساعدته على ملاحقة الإرهابيين. ومئات، لا بل آلاف المدنيين الأبرياء قتلتهم طائرات الدرون التابعة للرئيس الديموقراطي، وكل ذلك قلما تحدث عنه الإعلام الأميركي. وهل تعتقدون أن الإعلام كان لزم الصمت لو أن ذلك تم في ظل إدارة جمهورية؟

ويختم ريشار مارتينو مقاله في لو جورنال دو مونتريال:

قد نجد ترامب منفّراً وسخيفاً، لكنه عندما ينتقد عدم موضوعية الإعلام الأميركي، فهو ليس  على خطأ أبداًاستمعوا

راديو كندا الدولي – لو جورنال دو مونتريال

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك
كلمات مفتاحية ،
فئة دولي، سياسة

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

استمعوا إلينا

بلا حدوداستمعوا إلى برنامجنا الأسبوعي كل البرامج
اشتركوا في البودكاست اشتركوا في البودكاست (تيونز) تحميل أحدث بالادو
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
سياسة، هجرة ولجوءرئيس حكومة مانيتوبا لتنسيق مقاربة في مواجهة سيل اللجوءإقتصاد20 مليون سائح زاروا كندا عام 2016سياسة، مجتمع، هجرة ولجوءتقييم لإعلان مونتريال "مدينةً ملاذاً" ونداء مُلح لمساعدة اللاجئين السوريينسياسة، مجتمع، هجرة ولجوءفي شهر تاريخ السود: دروس من الماضي وانفتاح أكبر على المستقبلدولي، سياسة" الإعلام المغرض: وماذا لو كان ترامب على حق؟"مجتمعالاعتداء على مسجد كيبيك: مثول المتهم أمام المحكمةمجتمعصورة كيبيك الإيجابية لم يهزها الاعتداء على مسجد المدينةسياسة، مجتمعجوستان ترودو يعتذر عن إجابته بالفرنسية على سؤال بالإنجليزيةمجتمع، هجرة ولجوءمسجد في مونتريال هدف للتخريببيئة وحياة حيوانية، سياسةحكومة كيبيك تقدم 12,7 مليون دولار للأبحاث حول المناخ

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-canada.ca CBC.ca
« Les limites de l'acceptable ont bougé », déplore Amnistie internationaleLe SPVM demande à la SQ de « revoir » certaines enquêtes internesL’élection présidentielle vue par de jeunes FrançaisTerres à l'horizon?Price et le Canadien donnent une première victoire à Claude Julien La pression s'accentue sur Trudeau pour faire face à l'immigration clandestineLe Canada et le Mexique serrent les rangs vis-à-vis TrumpLe Canada accueillera 1200 réfugiés yézidis d’ici la fin de 2017Expulsion de clandestins : Trump se donne les moyens de ses ambitionsDécriminaliser toutes les drogues : une solution à la crise des surdoses?
Human rights at risk amid rise of 'fear and disunity': Amnesty InternationalNorth American stock markets hit another round of all-time closing highsOntario teacher faces discipline for allegedly telling students they 'could die' from vaccinationTriple murderer Douglas Garland's attackers will be charged, police sayLiberals defeat Conservative counter-proposal to Islamophobia motionLiberals unveil resettlement plan for 1,200 Yazidis and other victims of ISISMilo Yiannopoulos resigns from Breitbart News, apologizes for child abuse commentsGovernment pressed on plan to deal with migrants illegally crossing into CanadaCanada isn't about to 'throw Mexico under the bus,' foreign ministers sayTrump to leave protections for U.S. 'dreamer' migrants