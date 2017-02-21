20 مليون سائح زاروا كندا عام 2016

استقبلت كندا العام الفائت 19,98 مليون سائح، ما يشكل ثاني أكبر عدد من السياح يزورونها في عام واحد وأكبر عدد منهم منذ عام 2002، لا يفصله عن السقف القياسي المسجل في تلك السنة سوى ما نسبته 0,4%.

وسُجل ارتفاع بنسبة 16% العام الفائت مقارنة بعام 2015 في عدد السياح القادمين من الدول التي تُروج للسياحة الكندية فيها منظمةُ "دستينايشن كندا" (Destination Canada) إذا ما استُثنيت منها الولايات المتحدة.

والدول التي تنشط فيها "دستينايشن كندا" هي، إضافة للولايات المتحدة، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند والمكسيك والبرازيل.

وبلغ عدد السياح القادمين من ست من هذه الدول سقوفاً قياسية العام الفائت، إذ استقبلت كندا 244 ألف سائح من كوريا الجنوبية و610 آلاف من الصين و333 ألفاً من أستراليا و216 ألفاً من الهند و546 ألفاً من فرنسا و114 ألفاً من البرازيل.

أما السياح الأميركيون فارتفع عددهم بنسبة 10% العام الفائت فيما تراجع عدد السياح الكنديين في الولايات المتحدة بنسبة 6,8%.

(وكالة الصحافة الكندية)