رئيس حكومة مانيتوبا لتنسيق مقاربة في مواجهة سيل اللجوء

قال اليوم رئيس حكومة مانيتوبا في غرب وسط كندا، برايان باليستر، إنه سيتصل بنظرائه رؤساء حكومات المقاطعات الكندية الأخرى الأسبوع المقبل من أجل التباحث معهم في موضوع ارتفاع عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون إلى كندا بصورة غير شرعية عبر الحدود البرية مع الولايات المتحدة.

وأضاف زعيم الحزب التقدمي المحافظ في مانيتوبا أن الهدف من هذه اللقاءات الهاتفية هو تنسيق المقاربة التي يجب اعتمادها لمواجهة سيل اللجوء.

ويدعو عمدة قرية إيمرسون (Emerson) في أقصى جنوب مانيتوبا، غريغ جانزن، لتعديل اتفاق البلد الثالث الآمن بين أوتاوا وواشنطن من أجل إفساح المجال أمام طالبي اللجوء القادمين من الولايات المتحدة بأن يقدموا طلبات لجوئهم إلى كندا بصورة رسمية في المراكز الحدودية الكندية.

وتُعتبر إيمرسون من أكثر المناطق في مانيتوبا التي يعبرها عدد متزايد من القادمين من الولايات المتحدة سعياً وراء اللجوء في كندا. وتقع هذه القرية التي يقطنها نحو من 700 نسمة عند نقطة تقاطع الحدود بين مانيتوبا وولايتيْ مينيسوتا وداكوتا الشمالية الأميركيتيْن.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)