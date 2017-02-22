كندا والمكسيك: تنسيق الجهود بشأن اتّفاق التبادل التجاريّ الحر “نافتا”

أكّدت وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند في أعقاب اجتماع عقدته صباح اليوم في تورونتو مع نظيرها المكسيكي لويس فيديغاري أنّ كندا والمكسيك سيعملان بالتنسيق معا في مجال إعادة التفاوض بشأن اتّفاق التبادل الحرّ لدول أميركا الشماليّة "نافتا".

وكان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب قد دعا إلى إعادة التفاوض بشأن الاتّفاق وهدّد بانسحاب الولايات المتّحدة منه إن لم تتمّ إعادة التفاوض بشكل يرضيه.

وأكّدت الوزيرة فريلاند أنّها لن تتخلّ عن المكسيك لتحصر جهودها فقط بالمصالح الكنديّة.

وأكّد وزير خارجيّة المكسيك من جهته أنّ المفاوضات ستجري بين الأطراف الثلاثة، كندا والولايات المتّحدة والمكسيك وسيخرج كلّ بلد منها رابحا.

وأضاف أنّ كندا والمكسيك شريكان تجاريّان مهمّان، ويبلغ حجم التبادل التجاريّ بينهما 30 مليار دولار سنويّا.

وكان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب قد أكّد لدى استقباله رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو الأسبوع الماضي أنّ التعديلات التي سيجريها على اتّفاق التبادل الحرّ "نافتا" ستكون طفيفة بالنسبة لكندا، وأنّ الأمر مختلف بالنسبة للمكسيك.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)