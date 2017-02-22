العنصرية: سقوط مذكرة المحافظين في البرلمان

صوت مجلس العموم الكندي بعد ظهر أمس ضد مذكرة معدلة تقدم بها حزب المحافظين المعارض تشجب التمييز الديني والعنصرية ضد المسلمين واليهود والمسيحيين والسيخ والهندوس وسائر المجموعات الدينية. ونالت مئة وستة وعشرين صوتا مؤيدا مقابل مئة وخمسة وستين صوتا معارضا.

والمذكرة التي قدمها المحافظون أتت رداً على مذكرة الليبيراليين الحاكمين التي تندد "بالإسلاموفوبيا وكل أشكال العنصرية والتمييز الديني" .

والفارق بين المذكرتين هو حصر المذكرة الليبيرالية التنديد بالإسلاموفوبيا، بينما لا تستعمل مذكرة المحافظين كلمة إسلاموفوبيا وتدعو إلى التنديد بالعنصرية التي تطال المسلمين والمسيحيين واليهود وسائر الأديان.

وأعلنت وزيرة التراث الكندي ميلاني جولي قبيل التصويت أن الحكومة الكندية الليبيرالية لا يمكنها دعم مذكرة لا تذكر الإسلاموفوبيا بالاسم، وهو أمر مهم بالنسبة لها.

وكان المنتدى الإسلامي الكندي عقد مؤتمرا صحافيا قبل التصويت دعا فيه النواب إلى عدم زج الجالية المسلمة في "اللعبة السياسية" وأعرب عن تفضيله المذكرة الليبيرالية واتهامه المحافظين بالسعي إلى إفراغ مذكرة الليبيراليين من جوهرها عبر عدم ذكر مصطلح الإسلاموفوبيا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الجدل ازداد حدة في أعقاب الاعتداء على مسجد كيبيك نهاية الشهر الفائت.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية