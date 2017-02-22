كنديتان محجبتان تضامنا

كنديتان محجبتان تضامنا

كنديات يرتدين الحجاب تضامنا

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 22 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قررت سبع نساء كنديات من فورت ماك موري _ ألبرتا في وسط الغرب الكندي، ارتداء الحجاب لفترة شهر تضامنا مع النساء المسلمات اللواتي يرتدينه.

وقالت تارا ميلانسون " كنت أود أن أفهم ما تعيشه المسلمات في حياتهن اليومية وهذا غير ممكن في يوم واحد أو أسبوع واحد لذلك قررت ارتداءه لمدة شهر ما سيسمح لي بالتعاطي مع الناس وفهم ما تعيشه مرتديات الحجاب.

من جهتها أشارت فانيسا ماك ماهون إلى إنها قررت المشاركة في هذه المبادرة في أعقاب الاعتداء على مسجد كيبيك

ولقيت هذه المبادرة ترحيبا كبيرا في أوساط المسلمين وتجمعت حوالي مئة امرأة إطلاق المبادرة التي اعتبرت إحدى النساء المسلمات أنها "تجسد الأخوة في أبهى حللها".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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