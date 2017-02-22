كندا: انتخابات فرعية فدرالية في خمس دوائر في 3 نيسان (أبريل)

أعلن اليوم رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو عن إجراء انتخابات فرعية في خمس دوائر في الثالث من نيسان (أبريل) المقبل.

وإحدى هذه الدوائر هي "سان لوران" (Saint-Laurent) التي شغر مقعدها في مجلس العموم مع استقالة ستيفان ديون منه في أعقاب التعديل الوزاري الذي أجراه ترودو في العاشر من كانون الثاني (يناير) الفائت والذي خرج بموجبه ديون من الحكومة التي كان وزير خارجيتها.

وفاز ديون بمقعد هذه الدائرة الواقعة في مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك وثانية كبريات المدن الكندية، ثماني مرات متتالية منذ عام 1996 وتحت راية الحزب الليبرالي.

أما الدوائر الأربع الأخرى فهما "مارخام – ثورنهيل" (Markham – Thornhill) و"أوتاوا – فانييه" (Ottawa – Vanier) في مقاطعة أونتاريو اللتان كانتا بأيدي الليبراليين، و"كالغاري هيريتدج" (Calgary Heritage) و"كالغاري ميدنابور" (Calgary Midnapore) في كبرى مدن مقاطعة ألبرتا، كالغاري، اللتان كانتا بأيدي حزب المحافظين الذي يشكل المعاضة الرسمية في مجلس العموم الحالي.

وتُعتبر هذه الانتخابات الفرعية أول امتحان فعلي لشعبية الليبراليين منذ فوزهم بحكومة أكثرية بقيادة ترودو في تشرين الأول (أكتوبر) 2015.

وكانت أول انتخابات فرعية فدرالية منذ وصول الليبراليين إلى السلطة قد جرت في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، لكنها لم تشمل سوى دائرة واحدة هي "مديسين هات – كاردستون – وُورنر" (Medicine Hat – Cardston – Warner) في جنوب ألبرتا، وأسفرت عن احتفاظ حزب المحافظين بمقعدها.

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)