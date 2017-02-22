تراجع مبيعات التجزئة بـ0,5% في كانون الأول (ديسمبر)

تراجعت مبيعات التجزئة في كندا في كانون الأول (ديسمبر) الفائت بنسبة 0,5% عن مستواها في الشهر السابق، تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وهذا أول تراجع في مبيعات التجزئة بعد أربعة أشهر متتالية من الارتفاع، وعزته وكالة الإحصاء إلى موسم تسوق مخيب للآمال في فترة أعياد نهاية السنة.

لكن بنجامين ريتزس، كبير خبراء الاقتصاد في "بنك مونتريال" (Bank of Montreal)، أحد أكبر المصارف الكندية، عزا هذا التراجع جزئياً إلى كون الكنديين بدأوا يتسوقون لأعياد نهاية سنة 2016 في وقت أبكر من المعتاد، لاسيما في يوم "الجمعة الأسود" (Black Friday) الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة ويكون آخر يوم جمعة من تشرين الثاني (نوفمبر).

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم وكالةُ "تومسون رويترز" للأنباء يتوقعون استقراراً في مبيعات كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر).

وتراجعت مبيعات التجزئة في كانون الأول (ديسمبر) في تسعة من القطاعات الأحد عشر الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء، وهي تمثل 82% من إجمالي حجم المبيعات.

كما أن المبيعات تراجعت في ثمان من مقاطعات كندا العشر، فيما كان الارتفاع من نصيب ألبرتا وساسكاتشيوان في غرب البلاد وبنسبة 1,1% و1,2% على التوالي.

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)