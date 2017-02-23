فانكوفر: الجدل حول أنبوب ترانس ماونتن من جديد في الواجهة

صوّت المجلس البلدي في مدينة فانكوفر لصالح مذكّرة للطعن بقرار أصدرته حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا توافق فيه على مشروع أنبوب ترانس ماونتن لنقل النفط من مدينة امدنتون في ألبرتا نحو بورنابي في بريتيش كولومبيا.

وصوّت 8 مستشارين لصالح المذكّرة التي رفعتها المستشارة من حزب الخضر ادريان كار ، وعارضها مستشاران.

"قرار الحكومة المحليّة بالموافقة على المشروع لا يستند إلى العلم ولم يكن موضع دراسات معمّقة لتحديد المضاعفات التي قد تنجم عن تسرّب محتمل للنفط في المياه" قالت المستشارة أدريان كار.

وتؤكّد الحكومة من جهتها أنّها فرضت إجراءات متشدّدة لتقييم المشروع ولحظت الالتزام بخمسة شروط بما فيها شروط التدخّل في حال حدوث تسرّب في المياه أو في البرّ.

ومن المتوقّع أن ترفع فانكوفر القضيّة أمام المحكمة العليا في بريتيش كولومبيا.

وكانت الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو قد أعطت موافقتها في كانون الأوّل ديسمبر من العام 2016 على تعزيز قدرات الأنبوب بما يتيح نقل 900 ألف برميل نفط يوميّا أي ما يعادل ثلاثة أضعاف كميّات النفط الخام المنقولة حاليّا.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)