عمدة تورونتو جون توري

عمدة تورونتو جون توري
Photo Credit: Chris Young/The Canadian Press

تورونتو: طلبات اللّجوء ترتفع في كبرى المدن الكنديّة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الخميس 23 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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ارتفع عدد طالبي اللّجوء الذين وفّرت لهم مدينة تورونتو المأوى بنسبة 80 بالمئة حسبما أفادت به لهيئة الإذاعة الكنديّة سي بي سي هيئات تُعنى باللاّجئين.

وتردّ هذه الهيئات ارتفاع الأعداد إلى  سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلّقة بالهجرة غير الشرعيّة في الولايات المتّحدة.

وقد تحوّل الكثير من اللاّجئين، ولا سيّما من دول إفريقيا، نحو كندا بدل الولايات المتّحدة.

ويحاول العديد منهم الدخول بصورة غير شرعيّة، مختبئين في شاحنات، أو يعبرون الحدود البريّة الأميركيّة الكنديّة سيرا على الأقدام وسط البرد القارس.

وحثّ عمدة تورونتو جون توري الحكومة الفدراليّة على زيادة التمويل لمواجهة هذا الارتفاع في عدد طلبات اللّجوء في البلاد.

وقد استقبلت الملاجئ العامّة في تورونتو نحوا من 810 طالبي لجوء من بينهم أطفال خلال شهر كانون الثاني يناير الماضي.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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فئة مجتمع، هجرة ولجوء

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