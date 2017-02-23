وزارة الهجرة تلغي قرار ترحيل امرأة إيرانية

منحت وزارة الهجرة الكندية الإيرانية رغايه عزيزي ميرماحاله أذنا بالإقامة المؤقتة يمكنها من البقاء في كندا لمدة سنتين.

وكانت سلطات الهجرة واللجوء الكندية رفضت طلب اللجوء الذي قدمته السيدة رغاية بسبب علاقاتها بمنظمة مجاهدي خلق التي تناضل من أجل نظام ديموقراطي وعلماني في إيران، والتي كانت على لائحة الإرهاب الكندية، وأمرتها بالرحيل مع حلول نهاية الشهر الجاري.

وأعربت ابنتها عن فرحتها بقرار وزارة الهجرة بعد " مرورنا بفترات قاسية وصعبة خلال فترة توقيفها في كندا" ونقلت عن والدتها التي لا تتكلم الفرنسية أو الإنكليزية، شكرها لوزارة الهجرة ولكندا.

من جهتها اعتبرت محامية الدفاع عنها أن " الضغط الشعبي بفضل وسائل الإعلام، والدعم الذي حظيت به من عدد من السياسيين كان له دور حاسم في القرار.

تجدر الإشارة إلى أن أمام السيدة رغاية مهلة سنتين لتقديم طلب جديد للحصول على الإقامة الدائمة بصفة شخص يجب حمايته.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية