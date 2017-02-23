رئيس حكومة مانيتوبا براين باليستر

رئيس حكومة مانيتوبا براين باليستر

ازدياد اللجوء غير المشروع إلى مانيتوبا

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الخميس 23 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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طالب رئيس حكومة مانيتوبا في وسط الغرب الكندي براين باليستر دعم الحكومة الفيديرالية لمواجهة موجة طالبي اللجوء المتنامية، الذين يدخلون المقاطعة ويعبرون الحدود الأميركية الكندية سيرا على الأقدام . وقد بلغ عددهم منذ بداية العام الحالي مئة وتسعة وثلاثين طالب لجوء في منطقة إمرسون، جنوبي المقاطعة، على أمل أن تتم معالجة طلباتهم على يد الحكومة الكندية لا الأميركية.

وأعلن رئيس حكومة المقاطعة اليوم عن زيادة تمويل المنظمات والبرامج التي تساعد اللاجئين بضخ مبلغ مئة وعشرة آلاف دولار، وحث الحكومة الفيديرالية لتحذو حذوه وقال: "إن المشكلة وطنية ونحن بحاجة لتدخل الحكومة الفيديرالية والتنسيق معنا لمواجهتها.

كما قدم مبلغ سبعين ألف دولار للمنظمة التي تنسق خدمات الدعم للواصلين الجدد لتوظيف منسق لخدمات اللاجئين.

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