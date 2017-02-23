كندا: عمدة فريديريكتون يريدها “مدينةً ملاذاً” لطالبي اللجوء

قال عمدة فريديريكتون، عاصمة مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا، مايك أوبْرَيان إنه يرغب في أن تصبح مدينته "مدينةً ملاذاً" (sanctuary city) تفتح أبوابها أمام كل طالب لجوء في كندا وتقدم له الخدمات البلدية المتوفرة.

وأوضح أوبْرَيان أمس أن "ما يعنيه ذلك نظرياً هو أننا مدينة مفتوحة أمام كل... لاجئ غير موثّق" لا وضع قانونياً له في كندا.

ورأى عمدة عاصمة نيو برونزويك أنه سيكون أكثر ملاءمة أن تعلَن هذه المقاطعة برمّتها "مقاطعةً ملاذاً" نظراً لما تملكه من صلاحيات تخولها توفير الرعاية للاجئين، لاسيما في مجاليْ التربية والخدمات الصحية.

ولا تُعتبر فريديريكتون وجهةً رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، إلّا أنها المدينة الكندية التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين السوريين قياساً بعدد سكانها حسب إحصائيات "الجمعية المتعددة الثقافات في نيو برونزويك" (New Brunswick Multicultural Association).

يُشار إلى أن أربع مدن كندية أعلنت نفسها "ملاذات" للمهاجرين غير الشرعيين، هي تورونتو وهاميلتون ولندن في مقاطعة أونتاريو، ومدينة مونتريال التي أقرت مذكرة بهذا الخصوص يوم الاثنين.

وتشهد كندا ارتفاعاً كبيراً في عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إليها براً من الولايات المتحدة منذ وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في واشنطن.

(وكالة الصحافة الكندية)