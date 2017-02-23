كندا: أعلى معدل نمو في 2017 سيكون من نصيب ألبرتا

يفيد تقرير لمعهد "كونفرنس بورد الكندي" (The Conference Board of Canada) للأبحاث الاقتصادية أن ألبرتا ستشهد العام الحالي أعلى نسبة نمو بين مختلف المقاطعات الكندية.

وتوقع التقرير أن يسجل إجمالي الناتج الداخلي في ألبرتا ارتفاعاً بنسبة 2,8% خلال عام 2017، وذلك بفضل الارتفاع المتواصل في إنتاجها من النفط.

وقال تقرير إن "استقرار أسعار النفط مؤخراً عزز التفاؤل بأن الأسوأ أصبح من الماضي"، وأشار إلى ارتفاع متواضع لكن متواصل تدريجياً في الاستثمارات في قطاع النفط.

لكن التقرير توقع تراجع معدل نمو اقتصاد ألبرتا إلى 1,9% في عام 2018 "لأن أسعار النفط لا يُتوقع لها أن ترتفع كثيراً" إذ ستبلغ نحواً من 60 دولاراً أميركياً للبرميل أواخر العام المذكور.

وألبرتا في غرب كندا هي أغنى مقاطعات البلاد بالنفط.

(راديو كندا)