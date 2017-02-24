كندا تجتذب العديد من أصحاب الملايين

ارتفع عدد المهاجرين من أصحاب الملايين إلى كندا العام الماضي، وحلّت في المرتبة الثالثة بعد استراليا والولايات المتّحدة من حيث عدد الذين اجتذبتهم حسبما ورد في تقرير نشرته مؤسّسة "نيو وورلد ويلث" New World Wealth للأبحاث حول الثروات.

وقد وصل 8 آلاف مهاجر من أصحاب الملايين إلى كندا عام 2016 ، ووصل عدد كبير منهم من الصين إلى مدينة فانكوفر، و من أوروبا إلى مدينتي مونتريال وتورونتو.

وتشير المؤسّسة إلى أنّ عدد أصحاب الملايين حول العالم ارتفع من 64 ألف مليونير عام 2015 ليصل إلى 82 ألف مليونير العام الماضي 2016.

ويمثّل نمط العيش والتربية ومستوى الأمان في الوجهات الثلاث عوامل جذب للأثرياء من حول العالم.

وقد تجاوب سبعة أشخاص فقط مع مشروع تجريبيّ اطلقته كندا عام 2015 لاجتذاب 60 مليونيرا.

وتشير المؤسّسة إلى أنّ موقع استراليا الجغرافيّ وقربها من الأسواق الآسيويّة يجعل منها وجهة مفضّلة لأصحاب الأعمال.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا/ هيئة الإذاعة الكنديّة)