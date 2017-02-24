البحريّة الكنديّة: طائرات من دون طيّار في غضون سنوات

تعتزم القوّات الكنديّة تزويد أسطولها من الفرقاطات بطائرات من دون طيّار في غضون سنوات.

وتقوم هذه الطائرات لدى نشرها على متن الفرقاطة بتحديد موقع الأهداف وتقوم بطلعات جويّة استطلاعيّة وبجمع معلومات من أماكن لا تصلها الطائرات التي يقودها طيّار.

وتشير وثائق القوّات الكنديّة إلى أنّ مروحيّة تقوم بمهمّة لستّة أشهر تنفّذ 500 ساعة طيران في حين تنفّذ الطائرة بدون طيّار ألف ساعة طيران.

وقد وردت هذه التفاصيل في طلب للحصول على المعلومات أرسلته القوّات الكنديّة إلى شركات مصنّعة، وهو إجراء شائع قبل تقديم عرض مناقصة.

وسوف تكون الطائرات بدون طيّار مكمّلة للمروحيّات وليست بديلا عنها.

ومن المتوقّع أن تطلق القوّات الكنديّة عرض مناقصة في العام 2020.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)