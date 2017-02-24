تعاون أميركي كندي لضمان أمن الحدود المشتركة

تداول رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو أمس الخميس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيا وذلك للمرة الثالثة منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، إضافة إلى لقائهما الرسمي في العاصمة واشنطن الأسبوع الفائت.

و أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أن المحادثات تمحورت حول التعاون في ضبط الحدود الأميركية الكندية دون التطرق إلى تنامي عدد اللاجئين الذين يدخلون كندا آتين من الولايات المتحدة .

من جهته أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي شدد على أهمية التعامل الوثيق مع كندا وتطبيق الإجراءات الأميركية لحماية الولايات المتحدة من الهجمات الإرهابية على أيدي مواطنين أجانب.

كما تطرق الزعيمان إلى قمتي الدول السبع والدول العشرين اللتين ستعقدان في أيار – مايو وتموز – يوليو المقبلين، وكذلك إلى مجموعة العمل لصاحبات الأعمال التي شكلاها مع ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب.

تجدر الإشارة إلى أن الحدود الأميركية الكندية هي أطول حدود برية بين دولتين

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية