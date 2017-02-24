وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي

وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي

وزير الإعلام اللبناني: لا للإعلام الرسمي

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الجمعة 24 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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من عالم الكتابة والسياسة والإعلام جاء إلى وزارة أعلن مسبقا عزمه على إلغائها.

في الكتابة والتأليف غزارة في التأليف والنشر ومجموعة كتب منها "يهوذا الإسخريوطي"، "الخائن البار"، "مزمور السجين"، "عبور"، "البئر"، "حارس القبر"، "كتاب العتب" وغيرها.

في العمل الأكاديمي، محاضر في مادة جيواستراتيجيا التواصل في جامعة الروح القدس ومستشار في التفاوض الإستراتيجي

في السياسة  باع طويل في فن التفاوض البعيد عن الأضواء وكان أحد مهندسَي الاتفاق  بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر

وفي الإعلام شغل مسؤولية رئاسة جهاز التواصل والإعلام في القوات اللبنانية.

إنه الوزير ملحم رياشي، الذي يعمل على إدخال فكر جديد ومقاربة مختلفة عن السابق في دور الإعلام، وهو يقوم حاليا بزياة إلى مونتريال يلتقي خلالها الجالية اللبنانية في أكثر من مناسبة.

وقد أجريت معه الحديث الهاتفي التالي:استمعوا

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كلمات مفتاحية ، ،
فئة دولي، سياسة

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