جهوزية أطباء الطوارئ لمواجهة الهجمات الإرهابية

اتعقد المؤتمر الثالث والعشرون لإطباء الطوارئ في مدينة كيبيك أمس الخميس وقد تركزت المداولات حول كيفية استجابة أطباء الطوارئ للتدخل السريع خلال وقوع اعتداءات إرهابية. ويأتي المؤتمر بعد أقل من شهر على وقوع الاعتداء على مسجد كيبيك.

وتشاء الصدف أن يكون رئيس لجنة تنظيم المؤتمر، الطبيب جوليان كليمان، موجودا على خطوط الإنقاذ الأمامية ليلة وقوع الاعتداء وهو يعتبر أنه ليس بوسعنا التكهن بما قد يحدث، لذلك فالجهوزية والتدرب اساسيان. لكن إدارة أزمة حيث يوجد عدة جرحى تتطلب مقاربة مختلفة إذ يجب العناية بالمصابين وإدارة أزمة تتطور بسرعة .

وأكد الدكتور جوليان كليمان أن المركز الطبي الجامعي في كيبيك استجاب بصورة جيدة لمتطلبات الأزمة وأن بروتوكول الطوارئ في المركز كان تم إعداده خلال السنوات الأخيرة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية