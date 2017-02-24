كندا: معدل التضخم يقفز إلى 2,1% الشهر الفائت

ارتفع معدل التضخم في كندا لفترة الـ12 شهراً المنتهية في كانون الثاني (يناير) الفائت إلى 2,1% بعد بلوغه 1,5% للفترة نفسها المنتهية في الشهر السابق، كانون الأول (ديسمبر) 2016، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم وكالةُ "تومسون رويترز" للأنباء قد توقعوا ارتفاعاً طفيفاً لمعدل التضخم ليبلغ نحواً من 1,6% للسنة المنتهية الشهر الفائت.

وعزت وكالة الإحصاء ارتفاع معدل التضخم بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار النقل، الذي يتضمن أيضاً أسعار الوقود، بنسبة 6,3% ومؤشر السكن بنسبة 2,4%.

وهذا الارتفاع السنوي في أسعار النقل هو الأعلى منذ أيلول (سبتمبر) 2011.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات في سبعة من المكونات الرئيسية الثمانية التي ترصدها وكالة الإحصاء لتحديد معدل التضخم. والمكون الوحيد الذي سجل تراجعاً كان مؤشر أسعار الأغذية، وبلغت نسبة تراجعه في السنة المنتهية الشهر الفائت 2,1%.

وارتفع معدل التضخم الشهر الفائت في مقاطعات كندا العشر، وسُجل حده الأعلى في نيوفاوندلاند ولابرادور، مرتفعاً من 4,1% إلى 4,7%، وحده الأدنى في كيبيك، مرتفعاً من 0,6% إلى 1,3%.

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)