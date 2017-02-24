أسبوع تراجع لبورصة تورونتو وشبه ثبات للدولار الكندي

أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) في بورصة تورونتو جلسة اليوم على 15533,47 نقطة، بتراجع 247,73 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس، أي بنسبة 1,57%.

وهذا أكبر تراجع في يوم واحد لمؤشر بورصة تورونتو منذ أيلول (سبتمبر) الفائت، وجاء مدفوعاً بصورة رئيسية بتراجع أسهم الطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية.

ويكون المؤشر قد خسر بالتالي 305,16 نقاط هذا الأسبوع، أي تراجع بنسبة 1,93% بعد ارتفاعه بنسبة 0,7% الأسبوع الفائت و1,63% في الأسبوع الذي قبله.

أما الدولار الكندي فأغلق الأسبوع اليوم على 76,28 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,03 سنت أميركي عن سعر إغلاقه أمس ولكن بتراجع 0,06 سنت أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم نيسان (أبريل) المقبل على 53,99 دولاراً أميركياً، بتراجع 0,46 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس ولكن بارتفاع 0,21 دولار أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)