من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبوصعب

من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبوصعب
Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

بلا حدود ليوم الأحد 26-02-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأحد 26 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك

يتضمّن برنامج بلا حدود مجموعة من تقاريرنا الإخباريّة من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

كندا تستقبل المزيد من اللاّجئين من أبناء الطائفة اليزيديّة:

وضعت الحكومة الكنديّة خطّة لاستقبال 1200 لاجئ من أبناء الطائفة اليزيديّة خلال العام الحالي 2017.

وأكّد وزير الهجرة الكنديّ أحمد حسين أنّ عمليّة استقبالهم قيد التنفيذ.

وأشار إلى أنّ كندا "تستقبل الناجين من داعش، ( التنظيم الذي يسمّى نفسه "الدولة الإسلاميّة") الذين يصلون للاستقرار في كندا منذ بضعة أشهر.

وقد وصل 400 لاجئ بدعم من الحكومة الكنديّة، معظمهم من خارج العراق وسوف يصل نحو من 1200 لاجئ من شمال العراق خلال العام الحالي.

وزير الهجرة الكنديّ أحمد حسين يتحدّث عن خطّة استقبال لاجئين يزيديّين

وزير الهجرة الكنديّ أحمد حسين يتحدّث عن خطّة استقبال لاجئين يزيديّين © سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة/CBC

ويأتي استقبال اللاّجئن اليزيديّين في وقت ارتفع فيه عدد اللاّجئين الذين يدخلون كندا بصورة غير شرعيّة عبر الحدود البريّة الأميركيّة الكنديّة.

وسجّل معبر اميرسون الحدودي في مقاطعة مانيتوبا ارتفاعا في عدد طالبي اللّجوء الذين يعبرون الحدود في أغلب الأحيان سيرا على الأقدام وسط البرد القارس والحرارة المتدنّية، طلبا للّجوء في كندا.

ويسعى رئيس حكومة مانيتوبا، برايان باليستر للتنسيق مع اوتاوا ومع نظرائه في المقاطعات الكنديّة لمواجهة ارتفاع عدد اللاّجئين.

ويؤكّد  مارك هولاند السكرتير البرلماني لوزير السلامة العامّة رالف غوديل أنّ مجلس العموم وافق بالإجماع على مذكّرة رفعها حزب المحافظين المعارض يدعو فيها الحكومة لاستقبال لاجئين من أبناء الطائفة اليزيديّة.

ويضيف أنّ كندا تعتزم استقبال نحو من 40 ألف لاجئ من مختلف أنحاء العالم خلال العام الحاليّ 2017، وهو ضعف عدد اللاّجئين الذين استقبلتهم عام 2015.

طالبو اللّجوء يعبرون مساحات مغطّاة بالثلوج وسط البرد القارس على الحدود البريّة الأميركيّة الكنديّة بالقرب من نقطة اميرسون الحدوديّة في مانيتوبا

طالبو اللّجوء يعبرون مساحات مغطّاة بالثلوج وسط البرد القارس على الحدود البريّة الأميركيّة الكنديّة بالقرب من نقطة اميرسون الحدوديّة في مانيتوبا © Austin Grabish/ Radio Canada

وتؤكّد ميشار رامبل النائبة في مجلس العموم الكنديّ والناطقة باسم حزب المحافظين حول شؤون الهجرة أنّ حزب المحافظين دعا الحكومة إلى استقبال لاجئين من أبناء الطائفة اليزيديّة دون أن يحدّد الأرقام.

وقد ترك شأن تحديدها للحكومة كما تقول رامبل، وتشير إلى تعاطف الكنديّين من كلّ الّذين يعانون العنف في بلدانهم.

وتؤكّد على أهميّة إعطاء الأولويّة لضحايا المجازر، مشيرة إلى أنّ اليزيديّين هم من بين الأكثر تعرّضا للاضطهاد والذين نجوا من مآس وأعمال عنف يصعب وصفها كما قالت.

واعربت النائبة الكنديّة ميشال رامبل عن أملها في أن يعي المجتمع الدوليّ فداحو هذه المأساة ويدرك أهمّيذة مساعدة ضحاياها.

وتتابع الحكومة الكنديّة التطوّرات عن كثب، وقد خصّصت المزيد من الموارد لمواجهة الوضع المستجدّ الناجم عن ارتفاع عدد اللاجئين غير الشرعيّين.

وتعمل في هذا المجال بالتنسيق مع وكالة خدمات الحدود والشرطة الفدراليّة ومالمسؤولين في وزارة الهجرة.

التفتيش الإلكتروني في مطار مونتريال

التفتيش الإلكتروني في مطار مونتريال © Radio-Canada

مشروع قانون يزيد صلاحيات الجمارك الإميركية على الأراضي الكندية

هل ينتهك مشروع القانون المطروح حاليا للنقاش أمام مجلس العموم الكندي والقاضي   بمنح السلطات الجمركية الأميركية المتواجدة على الأراضي الكندية المزيد من الصلاحيات، السيادة الكندية؟

إلى أي مدى يتعارض مع شرعة الحقوق والحريات الكندية التي تحمي الكنديين ؟

إذ  بالرغم من التطمينات التي قدمها أمس رئيس الحكومة جوستان ترودو من أن " مشروع القانون  هذا وسيلة لحماية المواطنين الكنديين بصورة أكبر لأن عناصر الجمارك خاضعون للقوانين وللشرعة الكندية للحقوق والحريات التي تحمي الكنديين، أكانوا أميركيين أو كنديين." فثمة من لا يثق بهذا التطمين بسبب حجم الصلاحيات الممنوحة للأميركيين والتي يفصلها المحامي في قوانين الهجرة، ستيفان هانفيلد، في حديث إلى هيئة الإذاعة الكندية. يقول:

يمنح عناصر شرطة الجمارك الأميركيين "لا بد من الإشارة إلى أن مشروع القانون   المتواجدين على الأراضي الكندية، المزيد من السلطات والصلاحيات ولا نتحدث عن الحدود البرية إنما عن المطارات ، مطار بيار إليوت ترودو في مونتريال ومطار بيرسون في تورونتو ومطار فانكوفر الدولي. بمعنى أن المواطنين الكنديين الراغبين بزيارة الولايات المتحدة مضطرون للخضوع للتفتيش على يد الجمارك الأميركية قبل دخولهم منطقة التفتيش الكندية.

وبالرغم من أن هذا الإجراء معمول به حاليا، فثمة فارق بكبير بين القوانين السارية حاليا  وتلك المنوي اعتمادها. بيار أحمراني أعد تقريراً حول الموضوع.

آليتان للجيش العراقي إلى الجنوب من الموصل يوم الاثنين

آليتان للجيش العراقي إلى الجنوب من الموصل يوم الاثنين © Goran Tomasevic / Reuters

العراق: تحديات ما بعد استعادة الموصل من "داعش"

تواصل القوات العراقية عمليتها العسكرية لاستعادة القسم الغربي من الموصل، كبرى مدن شمال العراق وثانية كبريات مدنه، من أيدي التنظيم العسكري الجهادي الذي يطلق على نفسه اسم "الدولة الإسلامية" والمعروف إعلامياً أيضاً باسم "داعش".

وتسجل قوات الرد السريع، وهي قوات نخبة تابعة للجيش، وقوات الشرطة الفدرالية تقدماً ميدانياً، وتحظى بدعم جوي من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ومن جهتها نقلت القوات الخاصة الكندية مسرح عملياتها في شمال العراق إلى أماكن من ضمنها الحدود مع سوريا من أجل زيادة الضغط على تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش"). وتتركز مهمة القوات الكندية في مجال رصد تحركات قوات التنظيم المذكور.

وكانت القوات العراقية قد سيطرت أواخر الشهر الفائت على الجزء الشرقي من الموصل بعد هجوم واسع بدأته في 17 تشرين الأول (أكتوبر).

وعلى الصعيد السياسي يتصاعد التوتر بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وبين "حزب الدعوة الإسلامية" بقيادة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي. ويوم الاثنين طرح الصدر مشروعاً من 29 بنداً لمرحلة ما بعد استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش").

فادي الهاروني تناول الوضع في العراق في حديث مع الناشط الكندي العراقي الدكتور عمّار حسين صبيح.

استمعوا
FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ، ، ،
فئة دولي، سياسة، مجتمع، هجرة ولجوء

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

استمعوا إلينا

بلا حدوداستمعوا إلى برنامجنا الأسبوعي كل البرامج
اشتركوا في البودكاست اشتركوا في البودكاست (تيونز) تحميل أحدث بالادو
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
دولي، سياسة، مجتمع، هجرة ولجوءبلا حدود ليوم الأحد 26-02-2017انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيتنصائح لإطالة استقلالية بطارية هاتفك الجوالدولي، سياسة، عرض الصحف، مجتمعأقوال الصحف للأسبوع المنتهي في 25-02-2017أرقام الأسبوع، سياسة، مجتمع، هجرة ولجوءأرقام الأسبوع المنتهي في 25-02-2017إقتصادأسبوع تراجع لبورصة تورونتو وشبه ثبات للدولار الكنديإقتصادكندا: معدل التضخم يقفز إلى 2,1% الشهر الفائتدولي، سياسةالحرب الأهلية والانهيار الاقتصادي أنجبا المجاعة في دولة جنوب السودانصحة، مجتمعجهوزية أطباء الطوارئ لمواجهة الهجمات الإرهابيةهجرة ولجوءاللّجوء غير الشرعي: "قضيّة وطنيّة تحتاج لاستجابة وطنيّة"دولي، سياسةوزير الإعلام اللبناني: لا للإعلام الرسمي

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-canada.ca CBC.ca
La Maison-Blanche a demandé au FBI de contester les reportages sur la RussieQuébec donne 24 heures aux juristes de l'ÉtatEnviron 8000 millionnaires ont immigré au pays en 2016Québec ouvert à l'idée d'élargir l'accès à l'aide médicale à mourirUne classe sans fenêtre pour de jeunes autistesLe nombre de Canadiens qui veulent de la marijuana médicinale exploseAide à l'enfance : 10 ans plus tard, les Premières Nations réclament toujours la fin de la discriminationUn nouveau migrant raconte son périple jusqu'au CanadaAccès à un médecin : Montréal toujours en queue de pelotonLes Nations unies surveillent la situation des demandeurs d'asile à la frontière
The National LIVETrump plans to skip White House press dinnerBatman v Superman, Hillary's America top Razzies as year's worst filmsHomeland Security report challenges core claims of Trump's travel banYouth charged with murder after deadly blaze at Ontario group home for teensMuhammad Ali's son, detained at airport, asked, 'Are you Muslim?'TSB not ruling out weather as factor after Air Canada plane slides off runway in TorontoCanada's 150-year celebration doesn't fly herePublic Safety minister to raise issue of illegal border crossings with U.S. officialsPenny-pinching Canadians drive discount retail boom