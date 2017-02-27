جوائز الأوسكار: مونلايت أفضل فيلم

فاز فيلم مونلايت بجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي جرى الليلة الماضية في لوس انجلوس.

وحصل لغط عندما أعلنت الممثّلة فاي دوناواي وإلى جانبها الممثّل وارن بيتي عن طريق الخطأ عن فوز فيلم لا لا لاند بجائزة أفضل فيلم ليتمّ تصحيح الخطأ وليعلن جيمي كيميل بأنّها ليست مزحة.

كما فاز مونلايت بجائزة أفضل إخراج ، وفاز بطل الفيلم الممثّل الأميركي ماهيرشالا علي بجائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثّل في دور ثانويّ .

وحصل فيلم لا لا لاند للمخرج داميان شازيل على ستّ جوائز، من بينها جائزة أفضل إخراج، ليصبح مخرجه الشاب داميان شازيل (32 عاما) أصغر مخرج يفوز بجائزة اوسكار.

وفازت بطلة الفيلم ايما ستون بجائزة أفضل ممثّلة.

وفازت الممثّلة فايولا دايفيس بجائزة أفضل ممثّلة عن دور ثانوي.

وكانت جائزة أفضل ممثّل من نصيب كايسي أفليك عن دوره في فيلم "مانشستر باي ذي سي".

وفاز الكندي سيلفان بيلّمار بجائزة أوسكار عن فئة أفضل مونتاج صوتي لفيلم "ارّايفل" الوصول، للمخرج الكنديّ من كيبيك دوني فيلنوف.

وفاز فيلم الخوذ البيضاء The White helmets الذي يتناول نشاط فرق الدفاع المدني في سوريّا بجائزة أفضل فيلم وثائقيّ قصير.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)