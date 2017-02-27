مانيتوبا: تدفّق طالبي اللّجوء تحت منظار الأمم المتّحدة

تتابع الأمم المتّحدة التطوّرات في مقاطعة مانيتوبا في وسط الغرب الكنديّ التي تشهد تدفّقا للّاجئين غير الشرعيّين عبر الحدود البريّة مع الولايات المتّحدة منذ بضعة أشهر.

ومن التوقّع أن تصل المحامية أزاديه تمجيد التي تعمل مع المفوضيّة العليا للاّجئين إلى مانيتوبا لإجراء مباحثات مع الشرطة الفدراليّة الكنديّة وموظّفي الخدمات الحدوديّة ومحامي اللّجوء كما تلتقي عددا من طالبي اللّجوء في كندا.

وتتوجّه إلى معبر اميرسون لمشاهدة كيفيّة تعامل الشرطة الفدرليّة ووكالة الخدمات الحدوديّة مع طالبي اللّجوء.

وأشارت إلى عدم وجود مخاوف لدى الأمم المتّحدة بشأن مقاربة السلطات الكنديّة لهذه المسألة.

ويدخل مئات اللاّجئين إلى كندا بصورة غير شرعيّة منذ نحو 10 أشهر عبر نقطة اميرسون الحدوديّة جنوب مقاطعة مانيتوبا.

وكان زميل أزاديه تمجيد المحامي جان نيكولا بوز قد قام بتفقّد معبر لاكول الحدوديّ في مقاطعة كيبيك للغاية نفسها.

وأكّدت تمجيد أنّ مهمّته كانت سهلة وكان مرتاحا لطريقة تعامل الشرطة الفدراليّة وموظّفي الخدمات الحدوديّة مع اللاّجئين غير الشرعيّين.

ويقول وزير الهجرة الكنديّ أحمد حسين إنّه غير مقتنع بأنّ منحى دخول اللاّجئين عبر مانيتوبا سوف يتنامى.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)