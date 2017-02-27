كنيس يجمع شمل أسرتين سوريتين لاجئتين في مونتريال

بعد إجراءات استمرت قرابة السنتين، تمكن كنيس "إيمانو بيت شولوم" اليهودي في حي ويستماونت المونتريالي من كفالة اسرتين سوريتين مسلمتين بفضل مساعدات مالية قدمها ابناء الجالية اليهودية التابعون للكنيس.

وقالت الحاخامة ليزا غروشكو : " إن تقاليدنا الدينية تفرض علينا مساعدة الغرباء، ويجب ألا ننسى أننا كنا غرباء في مصر"

وقد تمكنت الجالية من جمع مبلغ خمسين ألف دولار، وهو مبلغ كاف لاستقبال أسرتين لاجئتين.

وعلمت هيئة الإذاعة الكندية أن الأسرة الأولى وصلت أمس من الأردن بعد أن كانت هربت من سوريا عام 2012. ولوالد الأسرة شقيق في مونتريال يدعى عدنان، يتابع دراسته في جامعة ماكيل.

وقصة الكفالة بدأت منذ حوالي سنتين عندما كان عدنان يلقي محاضرة في الجامعة حول الوضع في سوريا، وفهم أحد أتباع الكنيس، بأنه يسعى لجلب عائلته إلى كندا فعمد إلى وضع مشروع كفالة وطلب منه زيارة الكنيس للقاء أعضائه، وهكذا كان. ويعلق عدنان على الزيارة بالقول: " لم أكن اتصور يوما أن أجد نفسي داخل كنيس يهودي أتحدث فيه عن الوضع في سوريا".

وإضافة إلى الكفالة، قدم أبناء الجالية اليهودية بطاقات مالية لتمكين العائلة المؤلفة من أربعة أشخاص، من شراء ما يحتاجون إليه من مواد ضرورية وألبسة شتوية ، كما يعتزم الكنيس مساعدة العائلة على إيجاد مسكن ومدرسة للأولاد.

وتؤكد الحاخامة أنه بالرغم من عدم وجود جالية يهودية في سوريا والعلاقات العدائية بين سوريا وإسرائيل، " فالوضع في كندا مختلف إذ ثمة رؤية للعيش المشترك ونريد إثبات ذلك".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية