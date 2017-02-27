اللّجوء غير الشرعي يتنامى عبر معبر اميرسون الحدودي في مانيتوبا

اللّجوء غير الشرعي يتنامى عبر معبر اميرسون الحدودي في مانيتوبا
Photo Credit: John Woods/Canadian Press

كندا: المزيد من الإجراءات لمواجهة اللّجوء غير الشرعي

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الإثنين 27 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك

ارتفعت موجة اللّجوء غير الشرعي نحو كندا عبر الحدود البريّة مع الولايات المتّحدة بصورة ملحوظة منذ بضعة أشهر.

وتشهد نقاط حدوديّة في مقاطعتي مانيتوبا وكيبيك بصورة خاصّة دخول عدد من اللاّجئين الذين خاطر البعض منهم بحياتهم عندما قطعوا مسافات طويلة سيرا على الأقدام وسط البرد الشديد ودرجات الحرارة المتدنّية التي قاربت خمسة وعشرين درجة مئويّة تحت الصفر في بعض الأحيان.

واليوم، وضعت وكالة الخدمات الحدوديّة الكنديّة مقطورة على مقربة من الحدود الأميركيّة مع مقاطعة مانيتوبا لمساعدة اللاّجئين الذين يدخلون كندا للتقدّم بطلبات لجوء و تخفيف الضغط عن بلدة اميرسون الحدوديّة التي تشهد حركة لجوء غير شرعيّ متنامية.

لاجئون أوقفتهم الشرطة الفدراليّة وهم يعبرون الحدود مع مقاطعة كيبيك تحت أنظار الصحافيّين

لاجئون أوقفتهم الشرطة الفدراليّة وهم يعبرون الحدود مع مقاطعة كيبيك تحت أنظار الصحافيّين © هيئة الاذاعة الكنديّة / Benjamin Shingler/CB

وقد دخل نحو من 140 لاجئا عبر نقطة اميرسون الحدوديّة منذ مطلع السنة، ودخل اكثر من عشرة أشحاص نهاية الأسبوع الفائت حسب الشرطة الفدراليّة الكنديّة.

ويجد موظّفو وكالة الخدمات الحدوديّة صعوبة في استقبال العدد المتنامي من اللاّجئين في مكاتبهم حسبما قالت جيرين بيترز رئيسة العمليّات في  وكالة الخدمات الحدوديّة.

وتضيف أنّ طالبي اللّجوء تخطّوا المعدّل الطبيعي ما يزيد من خطر عبورهم ومن المسافة التي يقطعونها لدخول كندا.

يتحدّث سيدو محمّد وهو لاجئ من غانا كيف عبر الحدود سيرا على الأقدام مع صديق له عشيّة عيد الميلاد وكان البرد شديدا للغاية ما أدّى إلى إصابتهما بتقرّح شديد بسبب تجلّد يديهما ورجليهما ويقول في حديث لتلفزيون سي بي سي هيئة الإذاعة الكنديّة:

كان الثلج عميقا و عندما سرنا فيه وصل إلى وسطنا ، وسبق أن شاهدت الثلج ولكنّه لم يكن كما الثلج هنا، الذي هو خطير للغاية، وقاومنا طوال ثلاث ساعات ونحن نسير في الثلوج وتجمّدت عيناي ولم أعد أرى شيئا وكنت أقتفي خطى صديقي قال اللاّجئ الغاني سيدو محمّد.

رئيس الشرطة الفدراليّة في مانيتوبا سكوت كولودي

رئيس الشرطة الفدراليّة في مانيتوبا سكوت كولودي © هيئة الاذاعة الكنديّة/Gary Solilak/CBC

ويشير إلى أنّهما بلغا الطريق السريع في كندا بعد ثلاث ساعات ولكنّ الشاحنات التي كانت تمرّ لم تتوقّف لنقلهما ويضيف:

لا ألوم سائقي الشاحنات لأنّهم لا يعرفون من نحن، وقد يواجهون الخطر لو توقّفوا وأنا لا ألومهم وكنت سأفعل مثلهم لو التقيت على الطريق السريع شخصا لا أعرفه.

ويشير إلى أنّه كاد يستسلم للقدر مع صديقه إلى أن توقّف أحدهم ونقلهما إلى المستشفى.

ويقول سيدو محمّد إنّه غادر بلاده لطلب اللّجوء في الولايات المتّحدة لأنّه كان يخشى على حياته بسبب ميوله الجنسيّة.

وقد تمّ سجنه لمدّة سنة ورفض القاضي طلب اللّجوء الذي تقدّم به، فقرّر مع صديقه اللّجوء إلى كندا بصورة غير شرعيّة.

ذلك أنّ اتّفاق البلد الثالث الآمن الموقّع بين كندا والولايات المتّحدة تحظر دخول كندا على أيّ من تقدّم بطلب لجوء إلى الولايات المتّحدة.

ويقول سيدو محمّد إنّه ممتنّ للغاية للشخص الذي ساعدهما والذي كانا قد فقدا حياتهما لولاه بعد سبع ساعات قضياها في العراء ووسط الثلوج والبرد الشديد.

ورغم أنّه فقد أصابع يديه، إلاّ أنّه يأمل في العمل في كندا وقد تقدّم بطلب لجوء وهو ممتنّ لجهود السلطات والأطبّاء في مانيتوبا ولجهود أبناء الجالية الغانيّة .

منطقة قريبة من معبر اميرسون الحدوديّ في مانيتوبا

منطقة قريبة من معبر اميرسون الحدوديّ في مانيتوبا © سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة/CBC

وقصّة سيدو محمّد ليست فريدة من نوعها وثمّة المئات من طالبي اللّجوء الذين يدخلون بصورة غير شرعيّة عبر الحدود البريّة مع الولايات المتّحدة.

وقرّرت الأمم المتّحدة إرسال محام يعمل مع المفوضيّة العليا للاّجئين لمراقبة حركة اللّجوء غير الشرعي إلى كندا.

ومن المتوقّع وصول المحامية أزاديه تمجيد إلى مانيتوبا، وكان المحامي جان نيكولا بوز قد وصل إلى مقاطعة كيبيك.

وأكّدت تمجيد أنّ الأمم المتّحدة مرتاحة للمقاربة الكنديّة لمسألة اللّجوء غير الشرعي المتنامي نحو كندا.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الإذاعة الكنديّة)

استمعوا

refugee-AR-Size

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ، ،
فئة مجتمع، هجرة ولجوء

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

استمعوا إلينا

بلا حدوداستمعوا إلى برنامجنا الأسبوعي كل البرامج
اشتركوا في البودكاست اشتركوا في البودكاست (تيونز) تحميل أحدث بالادو
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
مجتمعكندا: آثار طويلة الأمد لأزمة المطر الجليدي في نيو برونزويكسياسةكندا: مرشح ثالث لزعامة الحزب الديمقراطي الجديدسياسة، مجتمعحديث مع الإمام حسن غيّة حول خطابه الشهير والإسلاموفوبيا وحرية الفكر والتعبيرهجرة ولجوءتوقيف لاجئين تركيين في الغرب الكنديمجتمع، هجرة ولجوءكندا: المزيد من الإجراءات لمواجهة اللّجوء غير الشرعيمجتمعمن دجيبوتي إلى كندا: شهادة باحث عن الحريةمجتمعكنيس يجمع شمل أسرتين سوريتين لاجئتين في مونتريالمجتمع، هجرة ولجوءمانيتوبا: تدفّق طالبي اللّجوء تحت منظار الأمم المتّحدةثقافة وفنون، دولي، مجتمعجوائز الأوسكار: مونلايت أفضل فيلمدولي، سياسة، مجتمع، هجرة ولجوءبلا حدود ليوم الأحد 26-02-2017

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-canada.ca CBC.ca
La Maison-Blanche a demandé au FBI de contester les reportages sur la RussieQuébec donne 24 heures aux juristes de l'ÉtatEnviron 8000 millionnaires ont immigré au pays en 2016Québec ouvert à l'idée d'élargir l'accès à l'aide médicale à mourirUne classe sans fenêtre pour de jeunes autistesLe nombre de Canadiens qui veulent de la marijuana médicinale exploseAide à l'enfance : 10 ans plus tard, les Premières Nations réclament toujours la fin de la discriminationUn nouveau migrant raconte son périple jusqu'au CanadaAccès à un médecin : Montréal toujours en queue de pelotonLes Nations unies surveillent la situation des demandeurs d'asile à la frontière
Reset or re-airing of grievances? What to expect from Trump's 1st speech to CongressLa La Land was best picture for 2 minutes 29 seconds. Here are some other Oscar numbersSpaceX to fly 2 people around the moon by next yearOscar envelopes explained: How do presenters get the winning names?E-cigarette battery 'went off like a flare' in Calgary man's pocket, causing 3rd-degree burnsO'Leary passing on Edmonton debate because of 'terrible' format'He smoked him': Saint John senior deliberately ran down pedestrianJoseph Boyden says APTN report likening his story to Ojibway healer's 'feels like an attack'Bank fined $1.15M for violating anti-money laundering reporting rules revealedTrump wants $54B more in defence spending