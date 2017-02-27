توقيف لاجئين تركيين في الغرب الكندي

أعلنت الشرطة الملكية الكندية في سوري – بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي عن توقيف لاجئَين من الجنسية التركية حاولا عبور الحدود الكندية الأميركية يوم السبت الماضي بصورة غير شرعية، وسلمتهما إلى سلطات الهجرة.

وأفاد بيان للشرطة أن الرجل والامرأة تعاونا مع الشرطة لكنها لم تعرف بعد أسباب لجوء الشخصين إلى كندا وأكدت أنه تم استبعاد أي تحقيق جرمي حول التهريب أو الأعمال الإجرامية.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الخدمات الحدودية الكندية أعلنت أن اثنين وسبعين شخصا تقدموا بطلبات لجوء إلى مناطق الغرب الكندي خلال الشهر الفائت، معظمهم من أفغانستان والهند والمكسيك والصين.

وظاهرة اللجوء غير الشرعي عبر الحدود الكندية الأميركية تزداد يوما عن يوم جراء القرارات الأميركية الأخيرة بشأن اللجوء والهجرة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية