كندا: آثار طويلة الأمد لأزمة المطر الجليدي في نيو برونزويك

لا تزال أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي حلت بنيو برونزويك (نوفو برونزويك) جراء عواصف المطر الجليدي قبل شهر ونيف ترخي بظلالها على يوميات سكان هذه المقاطعة الكندية المطلة على المحيط الأطلسي.

فالفواتير المرتفعة المترتبة على السكان بدأت تصلهم، ويواجه الكثيرون مشاكل في تحملها.

وهذه هي حال عامل اللحام دنيس فيرّون الذي اضطُر لإقفال مشغله في مدينة إيفانجيلين في شبه الجزيرة الأكادية طيلة تسعة أيام. فحتى بعد عودة التيار لم يستعد المشغل حركته المعتادة، كما قال فيرّون لراديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية).

وإضافة إلى مهنته في مجال لحام المعادن، يعطي فيرّون دروساً مسائية في الجوجوتسو، أحد فنون قتال الدفاع عن النفس اليابانية، مرتيْن في الأسبوع في مركز كائن في المبنى الذي يضم مشغله. وبما أنه توقف عن إعطاء الدروس نصف شهر، لم يتلقّ فيرّون من تلاميذه سوى نصف راتب.

وشبه الجزيرة الأكادية في أقصى شمال شرق نيو برونزويك (نوفو برونزويك) هي أكثر مناطق المقاطعة التي عانت من انقطاع التيار الكهربائي جراء عواصف المطر الجليدي.

وكان عدد المشتركين الذين انقطع عنهم التيار في كافة أنحاء نيو برونزويك (نوفو برونزويك) قد تجاوز صباح الأربعاء 25 كانون الثاني (يناير) 133 ألفاً، ما يمثل نحواً من 45% من سكان المقاطعة.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)