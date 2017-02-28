السباق على زعامة المحافظين: كيفن اوليري لن يشارك في المناظرة التلفزيونيّة

أعلن كيفن اوليري المرشّح لزعامة حزب المحافظين الكنديّ أنّه لن يشارك في المناظرة التلفزيونيّة التي ستجري مساء اليوم الثلاثاء في ادمنتون بسبب الشكل الذي تتّخذه المناظرة حسب قوله.

واعتبر اوليري أنّ الوقت المخصّص لكلّ مرشّح للإجابة عن السؤال نفسه المطروح عليهم غير كاف للتعبير عن آرائهم.

وأثار موقفه استياء منافسيه في السباق على الزعامة الذين نفوا ما تردّد من أنّ أحد المرشّحين رفض إعادة النظر في شكل المناظرة.

ويتسابق على الزعامة 14 عشر مرشّحا وقد نفى عدد منهم أن يكون كيفن اوليري قد فاتحهم في موضوع شكل المناظرة.

ويجري انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين في 27 أيّار مايو المقبل.

وكان الزعيم السابق ورئيس حكومة المحافظين السابقة ستيفن هاربر قد استقال من الزعامة بعد الخسارة التي مُني بها حزبه في الانتخابات الفدراليّة الأخيرة التي أسفرت عن فوز ساحق للحزب الّيبرالي بزعامة جسوستان ترودو.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)