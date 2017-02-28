فانكوفر: تدشين برج ترامب كلفته عالية

يصل اليوم إلى مدينة فانكوفر نجلا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اريك ودونالد جونيور، للمشاركة في تدشين برج ترامب في المدينة.

وتتولّى الحكومة الكنديّة بالتعاون مع الشرطة الفدراليّة وأجهزة الشرطة المحليّة في فانكوفر تأمين سلامة الزائرَين كما هي الحال بالنسبة للزوّار المدرجين على لائحة دوليّة والذين يحظون بالحماية.

ويرى الخبراء أنّ كلفة تأمين سلامتهما مرتفعة كما هي الحال بالنسبة لكافّة أفراد عائلة ترامب.

ومن المتوقّع أن تعزّز شرطة فانكوفر تواجدها في المدينة بعد الدعوة التي وجّهتها مجموعات مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر من أجل إزالة اسم ترامب عن واجهة البرج.

وحذّرت الشرطة السائقين من أنّ حركة التظاهر قد تتسبّب بزحمة سير لا سيّما في الشوارع القريبة من البرج.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)