حوالي مليون دولار لمساعدة ذوي ضحايا مسجد كيبيك

تم جمع حوالي ثمانمئة وخمسين ألف دولار لمساعدة ذوي ضحايا الاعتداء على مسجد كيبيك الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح خمسة آخرين.

وتعددت مصادر المساعدات من أفراد وجمعيات وطلاب مدارس، منها مدرسة Notre –Dame_Des-Neiges التي يتابع فيها زكي أكجور، نجل أحد الجرحى، دراسته. ومن المقرر أن يتوجه بعض طلابها إلى المسجد بعد ظهر اليوم لتقديم مبلغ الثمانمئة دولار الذي جمعوه. واعتبر زكي أن "مجرد قيام الطلاب بالزيارة سيساعدهم على التعرف على المسجد، وأنا أشجع ذلك".

أما والده الجريح فحيا مبادرة الطلاب التي "تظهر أن المدرسة منفتحة على الآخرين، وطالما سمعنا أن المدرسة بحاجة إلى المساعدة وها هي اليوم تقدم المساعدة للمجتمع".

إضافة إلى المدرسة، فإن أهم حملة جمع المال قامت بها DawaNet التي جمعت مبلغ 392 ألف دولار ومؤسسة المساعدة الإسلامية التي جمعت مبلغ 200 ألف دور أنفقت خمسين ألفا منها لمراسم التشييع.

وكانت الحكومة الفيديرالية وبلدية كيبيك قدمتا مبلغ مئة ألف دولار لمساعدة عائلات الضحايا

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية