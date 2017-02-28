بيبو تعطي من أربيل تفاصيل عن المساعدة الإنسانية الكندية

كشفت أمس وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية ماري كلود بيبو عن آخر التفاصيل المتعلقة بالمساعدة الإنسانية للعراق وسوريا والأردن ولبنان والبالغة قيمتها الإجمالية 840 مليون دولار موزعة على ثلاث سنوات. وكانت الحكومة قد أعلنت عن هذه المساعدة العام الماضي في إطار مهمتها المعدلة لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح ("داعش").

قالت بيبو من أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، إن 52 مليون دولار من أصل المبلغ الإجمالي المشار إليه ستذهب إلى منظمات غير حكومية متعددة تعمل مع اللاجئين في العراق.

وستستفيد من هذه المساعدة ثلاثة قطاعات رئيسية: الرعاية الصحية، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والمساعدة النفسية للأشخاص المتضررين من النزاع، لاسيما النساء والأطفال.

وسيُخصص مبلغ 187,5 مليون دولار لمشاريع مشابهة في سوريا والأردن ولبنان.

وجاء كلام وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الليبرالية بعد تفقدها مخيم آشتي للنازحين في محافظة السليمانية. وأضافت الوزيرة الكندية أن هذه الزيارة أتاحت لها أن ترى عن كثب إلى أي مدى يعاني العراقيون من الصدمات النفسية الناجمة عن الحروب، ومن هنا إيلاء كندا أهمية للمساعدة النفسية.

(وكالة الصحافة الكندية)