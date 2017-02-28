لا للانعطاف يمينا عند الضوء الأحمر

كررت إدارة الصحة العامة في مدينة مونتريال أمام مؤسسة تأمين السيارات في مقاطعة كيبيك، رفضها السماح للسيارات بالانعطاف على اليمين عند الضوء الأحمر، باعتبار أن ذلك يشكل خطرا عند تقاطع الطرقات.

واعتبر الدكتور باتريك مورانسي أن "الانعطاف على اليمين يتسبب بحوادث سير ، والأمر معروف من الجميع بمن فيهم من يطالبون بالسماح به".

وتسعى عدة بلديات داخل مونتريال الكبرى لإقناع مؤسسة التأمين بتطبيق الإجراء الذي تبنته عام 2003 بالسماح للسيارات بالانعطاف إلى اليمين عند الضوء الأخضر في كل مناطق المقاطعة باستثناء مدينة مونتريال. وأشار عمدة مدينة مون روايال فيليب روا إلى أن حوادث السير تراجعت خارج حدود مدينة مونتريال بالرغم من اعتمادها الانعطاف إلى اليمين.

واقترح روا السماح بالانعطاف يمينا على خمسة وستين بالمئة من تقاطع الطرقات المزودة بالإشارات الضوئية والبالغ عددها 2500 تقاطع ما من شأنه تفليص زحمة السير.

من جهتها ترفض بلدية مونتريال السماح بالانعطاف يمينا عند الضوء الأحمر للسيارات لكنها تطالب اعتمادها من قبل الدراجات الهوائية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية