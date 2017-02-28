إشارات السير عند التقاطع

إشارات السير عند التقاطع
Photo Credit: Daniel Herrera Castillo

لا للانعطاف يمينا عند الضوء الأحمر

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 28 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك

كررت إدارة الصحة العامة في مدينة مونتريال أمام مؤسسة تأمين السيارات في مقاطعة كيبيك، رفضها السماح للسيارات بالانعطاف على اليمين عند الضوء الأحمر، باعتبار أن ذلك يشكل خطرا عند تقاطع الطرقات.

واعتبر الدكتور باتريك مورانسي أن "الانعطاف على اليمين يتسبب بحوادث سير ، والأمر معروف من الجميع بمن فيهم من يطالبون بالسماح به".

وتسعى عدة بلديات داخل مونتريال الكبرى لإقناع مؤسسة التأمين بتطبيق الإجراء الذي تبنته عام 2003 بالسماح للسيارات بالانعطاف إلى اليمين عند الضوء الأخضر في كل مناطق المقاطعة باستثناء مدينة مونتريال. وأشار عمدة مدينة مون روايال فيليب روا إلى أن حوادث السير تراجعت خارج حدود مدينة مونتريال بالرغم من اعتمادها الانعطاف إلى اليمين.

واقترح روا السماح بالانعطاف يمينا على خمسة وستين بالمئة من تقاطع الطرقات المزودة بالإشارات الضوئية والبالغ عددها 2500 تقاطع ما من شأنه تفليص زحمة السير.

من جهتها ترفض بلدية مونتريال السماح بالانعطاف يمينا عند الضوء الأحمر للسيارات لكنها تطالب اعتمادها من قبل الدراجات الهوائية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك
كلمات مفتاحية
فئة مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

استمعوا إلينا

بلا حدوداستمعوا إلى برنامجنا الأسبوعي كل البرامج
اشتركوا في البودكاست اشتركوا في البودكاست (تيونز) تحميل أحدث بالادو
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
إقتصادساسكاتشيوان ومانيتوبا في المرتبتيْن الأولييْن عالمياً في جذب استثمارات المناجمدولي، سياسةمصر: تحديات الحفاظ على الحريات وحقوق المواطَنة والوحدة الوطنيةمجتمعشهر تاريخ السود في كندا: الجاليات السوداء متألّقة في مانيتوبامجتمعما معنى أن تكون مونتريال "مدينة ملاذا"؟مجتمعلا للانعطاف يمينا عند الضوء الأحمردولي، سياسةبيبو تعطي من أربيل تفاصيل عن المساعدة الإنسانية الكنديةمجتمعحوالي مليون دولار لمساعدة ذوي ضحايا مسجد كيبيكمجتمعفانكوفر: تدشين برج ترامب كلفته عاليةسياسةالسباق على زعامة المحافظين: كيفن اوليري لن يشارك في المناظرة التلفزيونيّةمجتمعكندا: آثار طويلة الأمد لأزمة المطر الجليدي في نيو برونزويك

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-canada.ca CBC.ca
La Maison-Blanche a demandé au FBI de contester les reportages sur la RussieQuébec donne 24 heures aux juristes de l'ÉtatEnviron 8000 millionnaires ont immigré au pays en 2016Québec ouvert à l'idée d'élargir l'accès à l'aide médicale à mourirUne classe sans fenêtre pour de jeunes autistesLe nombre de Canadiens qui veulent de la marijuana médicinale exploseAide à l'enfance : 10 ans plus tard, les Premières Nations réclament toujours la fin de la discriminationUn nouveau migrant raconte son périple jusqu'au CanadaAccès à un médecin : Montréal toujours en queue de pelotonLes Nations unies surveillent la situation des demandeurs d'asile à la frontière
The National LIVEConservatives kick off debate in Edmonton promising low taxes, immigration reform and growthLive TV is coming to YouTube — unless you live in CanadaThe 10-minute eye implant that could improve blurry close-up visionHow to buy a home the right way, according to CMHCBermuda fines Sun Life unit $1.5M for compliance gapsTrump's '69-storey' Vancouver tower is only 63 storeysMeet 'the brutes': Trump brothers to visit VancouverMore than a third of millennial homeowners hit their parents up to pay costs: HSBC survey'Super-high' levels of mercury still leaking near Grassy Narrows, report suggests